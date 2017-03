Nantes Des personnalités locales oubliées et méconnues dans « Neptuna »

0

La société académique de Nantes et de Loire-Atlantique publie « Neptuna », sa dernière livraison consacrée aux personnalités locales oubliées ou méconnues, de l'incroyable histoire de la corsaire Julienne David au peintre Charles Perron. « Nous avons souhaité saluer la mémoire de ces femmes et de ces hommes brillants, injustement tombés dans l’oubli», indique Sylvie Bagrin, la présidente de la Société. « Ces personnalités au destin singulier ont fait rayonner Nantes et le département au niveau national comme international ».

Au fil de ces pages instructives et écrites à plusieurs mains (Morgan Le Leuch, Serge Plat, Jean-Claude Albert Coiffard...), on retrouve l'histoire de Pierre-Louis Athénas (1752-1829), physicien, archéologue, membre fondateur de la société académique de Nantes, dont la plaque de rue vient d’être rénovée avec les dates de sa vie et ses métiers.

On en apprendra de belles sur l’écrivain Jean-Baptiste Louis Gresset (1709-1777) qui met en lumière le perroquet Ver-Vert, Antoine François Boniface Heirisson (1776-1834), la poétesse Elisa Mercoeur (1809-1835), Camille Berruyer (1830-1912) ou Clémence Royer (1893-1958). Autant de figures, autant de personnages qui ont façonné la mémoire collective de la ville de Nantes.

N°316. En kiosque. Neptuna. Adresse : La Psalette, 5, impasse saint-Laurent 44 000 Nantes.

