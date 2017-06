Nantes Un baromètre social au CHU

0

80 % des employés du CHU recommanderaient à l'un de leurs proches de s'y faire soigner et 76 % sont fiers d'y travailler. Ces chiffres sont issus du premier baromètre de l'état social de l'établissement qui a été présenté hier aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le questionnaire avait été adressé en février et mars aux 11 360 professionnels de l'ensemble des services. Un tiers des employés, 3 630 exactement, y a répondu. De manière générale, la perception du CHU est positive. Ainsi, 65 % des personnels sont satisfaits de leur activité et 53 % conseilleraient à un ami d'y venir travailler. Les points d'amélioration prioritaires concernent la rémunération (69 %), la reconnaissance du travail (64 %), les conditions de travail (46 %), les perspectives de carrière (38 %), l'équilibre entre vies personnelle et professionnelle (37 %) et la formation et le développement des compétences (28 %).

