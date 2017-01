Nantes Des photos de basket… du parc de Procé à New-York

0

Il a effectué ses premiers déclenchements à Nantes. Depuis, il immortalise les paniers du monde entier.

À bientôt 35 ans, Kevin Couliau n'a pas oublié le parc de Procé et le panier sous lequel il a déclenché les premiers clichés qui ont participé à bâtir son avenir professionnel. « Un de mes potes, Hervé Conan, « dunkait » avec une grâce incroyable. Je l'ai photographié et envoyé une photo à un magazine newyorkais appelé « Barns ». Cette photo a été publiée ».

C'est aussi grâce à ce cliché que Kevin Couliau fera la rencontre de Bobbito Garcia, un autre « fondu » du genre. En 2004, le Nantais traverse l'Atlantique, direction « la grosse Pomme » et va dans ce sanctuaire de la « culture skate et basket. J'y passe 15 jours et en profite pour filer un vynil du groupe nantais Hocus Pocus à Bobbito. »

La galerie photos de Kevin Couliau en cliquant ici

S'il a aujourd'hui des contrats commerciaux avec Nike, Red Bull ou encore des commandes de la NBA, Kevin Couliau continue de parcourir le monde en quête de ces paniers insolites. Comme à la prison de Rikers island où il « shoot » des détenus lors des deux heures de basket accordées chaque semaine.





Un portrait à lire mardi 10 janvier dans Presse Océan

Le site de Kevin Couliau en cliquant ici