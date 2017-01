Nantes Des pistes pour aider les enfants précoces

0

La précocité toucherait 2,3% des élèves. Une spécificité trop mal connue. Maman de 4 enfants à "haut potentiel", la Lucéenne Béatrice Petit-Jaillet raconte l'art d'enseigner à ces élèves pas comme les autres.

« Avant de devenir maman, je faisais cours sans me poser de questions », raconte Béatrice Petit-Jaillet, enseignante d'anglais au lycée Nicolas-Appert à Orvault. Et puis sa fille est née. C'était il y a 19 ans. « Elle avait un comportement bizarre. À 14 mois, elle pointait toutes les P, O et I, quand je lui lisais Popi. Le premier jour d'école, elle a réclamé qu'on lui apprenne à lire. Je me suis dit qu'il fallait que j'aille voir quelqu'un... » Ainsi la Lucéenne d'aujourd'hui 50 ans a-t-elle découvert ce qu'était un enfant intellectuellement précoce.

« J'ai réalisé que j'avais abîmé des élèves que je prenais pour perturbateurs. J'ai adhéré à l'Association française pour les enfants précoces et j'y ai suivi une formation pour les professeurs. » C'est là qu'elle a eu le déclic : « Je me suis reconnue ! Je n'ai pourtant pas eu mon bac avec mention. Mais j'ai toujours eu des passions très pointues : je sais tout sur les coquillages. Hypersensible, j'avais peu d'amis et je me trouvais différente. Mon cerveau est toujours en marche. Encore aujourd'hui, je suis insomniaque ».

