Nantes Des portiques anti-fraude à la gare

Après avoir testé le prototype d'embarquement à Montparnasse et Marseille, la SNCF généralise le portique anti-fraude. Nantes sera équipée dès vacances de juillet.

La SNCF va installer des « portes d'embarquement » d'ici fin 2018 pour lutter contre la fraude. Les portillons sont déjà installés à l'entrée des quais TGV de la gare Montparnasse, mais ne seront d'abord activés que pour deux quais.

Le 2 juillet, tous les quais de Nantes et Rennes, devraient donc être « opérationnels ».

L'objectif de la généralisation de ces portillons est de permettre aux contrôleurs de « passer plus de temps avec les clients et moins de temps avec les fraudeurs », a résumé Mme Couzi, rappelant que la fraude dans les TGV représente environ 100 millions d'euros par an.

