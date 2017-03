Nantes Des professionnels contre l'épuisement au travail

0

Un centre de prévention de l'épuisement : à Rezé Shem's donne des clés pour apprendre à se ressourcer.

En arabe, « Shem's » signifie « soleil » donc énergie vitale et lumière » sourit Leila Limam, à Rezé. C'est un long cheminement qui a amené cette dentiste de formation à ouvrir sa structure : un centre de prévention de l'épuisement.

« À l'époque, je voyais le milieu médical très touché par le stress et l'épuisement. Puis j'ai constaté que cela existait dans bien d'autres domaines professionnels ». Comment préserver son énergie ? « Ma double culture (père mauritanien et mère française, ndlr) a été fondatrice, poursuit-elle. Pendant plusieurs années, je suis partie un mois dans le désert. Il fallait trouver comment se désaltérer, manger et se déplacer sans dépenser trop d'énergie ». En clair, apprendre à fonctionner « sans taper dans la réserve ».

