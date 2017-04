Nantes Des riverains refusent l'orientation du projet Feydeau Nord-Commerce

0

Des riverains réfutent l’orientaton de l’aménagement du secteur Feydeau-Commerce.

L’urbaniste paysagiste Jacqueline Osty souhaite déporter les voies de bus au pied des façades de l’île Feydeau allée Duguay-Trouin. « Pourtant au cours des différentes réunions la solution dite numéro 1, qui prévoit de rapprocher le pôle bus de la ligne de tramway, libérant « un quai jardin le long de Feydeau » avait recueilli l’approbation des riverains », souligne Loïc Ménenteau, riverain et l’un des signataires de la lettre ouverte qui vient d’être adressée à Johanna Rolland (PS) maire de Nantes. « C’est le 1er mars au cours du troisième « atelier de concertation » pour l’aménagement de Feydeau-Nord Commerce que nous nous sommes aperçus que les élus n’avaient pas retenu la solution 1, pourtant plébiscitée. C’est bien la solution 2 qui a été choisie par la paysagiste parisienne Jacqueline Otsy et « validée par les élus » de la Municipalité, et cela bien avant la fin de la phase de concertation qui se termine en juin prochain. Dans cette solution 2, le pôle bus est implanté le long de l’île Feydeau et le quai-jardin s’intercale entre le tramway et les bus. Il s’agit là d’une décision unilatérale, révélant une fausse concertation de la part de la Municipalité et qui conduit à de graves erreurs au regard de l’histoire » précise la lettre ouverte.

Pour sa part Alain Robert (PS), adjoint chargé de l'urbanisme précise : « Nous avons passé une commande à la direction des mobilités de Nantes Métropole et à la Tan visant à la réduction des surfaces bitumées attribuées aux bus. Il ne s’agit pas de transposer au sud les dix quais de bus qui existent aujourd’hui, mais au contraire de réduire la portion de cette gare bus à cinq quais. Nous retournerons en réunion publique en septembre pour présenter l’état de la réflexion. La réalisation finale du projet interviendra d’ici 2022. Cette option du jardin en partie centrale nous parait la meilleure pour tracer à terme les perspectives d’un paysage public. Il faut que la place des bus soit réduite progressivement ». Et Bassem Asseh (PS) en charge du dialogue citoyen explique : « Ces riverains remettent en cause le dialogue citoyen. À ce stade aucune décision n’est prise, le processus se poursuit jusqu’en juin. En revanche cela ne veut pas dire que nous allons oublier la question des bus ni le reste du projet. L’élu prend la décision avec l’éclairage des usagers, des services techniques et sur l’ensemble du projet, pas juste sur la question des bus. L’essentiel du dialogue citoyen repose sur un éclairage des citoyens, des services techniques et de l’élu ».

