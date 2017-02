Nantes Des spectateurs assidus à la Folle journée

0

Jusqu'à dimanche soir, Nantes vivre aux rythmes de la Folle journée et de la musique classique.

Rencontre avec des habitués du festival.

Comme Marie-Marthe des Moutiers-en-Retz, une fidèle de la Folle journée depuis le tout début. « J’adore la musique classique et ici, j’aime beaucoup l’ambiance. Les premières années, il y avait moins de monde. C’était donc plus facile d’avoir un contact avec les musiciens. C’est plus dur maintenant de leur parler ». Danielle, ex-nantaise, vient de Biarritz : "on voit une dizaine de concerts sur le week-end".

Il y a aussi Denise et Annie de Couëron et de Saint-Herblain, Dominique et Christine des Sables d'Olonne.

