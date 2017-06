Nantes Deux jeunes en garde à vue pour vol sous la menace d'une arme

0

La scène se déroule à 4 h 45, dans la nuit du 2 au 3 juin, allée du commandant Charcot, dans le centre-ville de Nantes. La brigade anticriminalité est en patrouille quand elle aperçoit deux jeunes gens en train de dérober le téléphone d’un passant, en le menaçant d’un couteau. Les policiers suivent les deux jeunes et les interpellent un peu plus loin. Sur eux, les forces de l’ordre découvrent six téléphones. Ils ont immédiatement été placés en garde à vue.