Nantes Deux jeunes femmes surprises en train de shunter les fils d'une voiture

0

Deux femmes âgées de 20 et 26 ans ont été interpellées ce lundi matin, à 6 h 40, quartier Dalby à Nantes. Elles venaient d'être mises en fuite par le propriétaire d'une voiture, stationnée boulevard des Poilus, qu'elles tentaient de voler. Selon la victime, elles se trouvaient dans l'habitacle et essayaient de shunter les fils du neiman pour démarrer.

Les jeunes femmes avaient bu : 1,56 g d'alcool par litre de sang pour la plus âgée et 0,96 g pour la plus jeune qui, lors de son transport vers l'hôtel de police, a tenté de briser la vitre du véhicule à coups de pied et a outragé les policiers, selon les forces de l'ordre.

L'enquête est en cours.

Plus d'informations à lire mardi 25 avril 2017 dans Presse Océan ou nos éditions en ligne