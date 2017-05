Nantes Deux jeunes violemment agressés près de l'arrêt Du Chaffault

0

L'un d'eux, âgé de 18 ans, est grièvement blessé. Sa sœur a publié un texte sur Facebook pour dénoncer les faits.

C'est un appel à l'aide, lancé sur Facebook par une jeune femme, « inquiète de l'état de son frère ». Le message de Laëtitia relate l'agression dont ont été victimes son frère, Erwan, 18 ans, et un de ses amis, âgé de 16 ans, dans la nuit de dimanche à lundi.

Les deux jeunes rentraient chez eux à vélo. Ils se trouvaient près de l'arrêt de tramway Du Chaffault, du côté du collège de Chantenay, à Nantes. Là, entre 0 h 30 et 1 h, ils ont été « sauvagement agressés à coups de barres de fer et de bouteilles en verre », selon le texte publié par Laëtitia. Contactée, la jeune femme explique que « 8 ou 9 personnes, cagoulées et gantées, sont sorties de buissons ». Son frère souffre de « multiples fractures faciales », à l'arrière du crâne, à la mâchoire et au niveau du cou.

