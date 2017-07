Nantes Deux mois pour revoir Louis de Funès

0

Promesse tenue ! L'association Musée Louis de Funès propose une nouvelle exposition tout l'été. Jusqu'au 26 août, elle présente « Louis de Funès, du jazz au jardin », dans les salons des Floralies à Nantes.

Une « exposition temporaire » conçue quelques mois seulement après la fermeture du musée au château de Clermont, au Cellier, faute de moyens pour racheter les murs.

La directrice, Roselyne Duringer, espère « 20 à 25 000 visiteurs. Ce serait raisonnable. On accueillait 20 000 visiteurs par an au château, situé à 25 km de Nantes et où les conditions de visites n'étaient pas idéales ». Ce lieu « exigu » frustrait la directrice : « On manquait de place. On devait superposer les pièces ».

Dans les salons des Floralies, on est d'abord captivé par toutes ces affiches suspendues retraçant la filmographie de Louis de Funès. On déambule ensuite entre les vitrines où se mêlent des souvenirs professionnels et personnels : des lettres, des objets du quotidien, des photos...

