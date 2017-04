Nantes Deux projets de recherche reconnus

0

Deux projets de recherche portés par l'Université de Nantes viennent d'être retenus dans le cadre du 23e appel à projets du Fonds unique interministériel lancé par la banque publique d'investissement Bpifrance. Ce sont ceux de Frédérique Jaquemin (Institut de recherche en génie civil et mécanique - GeM) qui a pour objectif de développer une nouvelle génération de textiles à base de fibre de carbone pour la fabrication de pièces composites thermodurcissables pour l'aéronautique et l'automobile et de Philippe Leray (EC Bridge du laboratoire des sciences du numérique de Nantes - LS2N) qui vise à rapprocher les contenus et les parcours d'apprentissage dans le monde de l'éducation avec ceux des musées et autres lieux patrimoniaux (centres d'interprétation, monuments historiques, sites naturels, etc.).