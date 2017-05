Nantes Deuxième soirée Midnight Movie Memory au Concorde vendredi

0

Dans le cadre de ses 100 ans, le cinéma Le Concorde propose un nouveau Midnight Movie Memory ce vendredi 12 mai à 21 h.

Midnight Movie Memory, c’est quoi ? Midnight Movie Memory, c’est un invité, un film et toute une soirée mix. Pour ce deuxième Midnight Movie Memory, le mystérieux Dr Mu a choisi le film "Invasion Los Angeles", le tube de John Carpenter où il est question d’errance, de lunettes et d’extraterrestres. Quant au groovissime Manu2Labern, il mettra en musique dès 21 heures le désormais fameux et très prisé hall du Concorde.

Midnight Movie Memory : Invasion Los Angeles. Tarifs : de 4 à 4.80 euros. La soirée mix est en accès libre.