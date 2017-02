Nantes Deuxième ville après Paris où les transports sont les plus chers

0

Le site Movinga publie une étude indiquant que "les Parisiens sont, en France, ceux qui paient le plus pour les transports (70 €, coût mensuel), suivis des habitants de Nantes (63 €) et de Lyon (60 €). Strasbourg est à 48,50 €, Marseille à 31,10 €, Bordeaux 30 €. Paris est classée 21e ville la plus chère au monde au niveau des transports publics. Les Londoniens sont ceux qui déboursent le plus au monde par mois pour les transports (143,85 €), tandis que Prague (20,86 €) et Bucarest (13,37 €) sont les capitales européennes les plus abordables".

Movinga (www.movinga.fr) se présente comme le leader européen en ligne de services de déménagement.