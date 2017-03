Nantes Dévernissage du projet Racle N' Roll le 7 mars à Stereolux

0

Le projet Racle N'Roll, né du travail d’une dizaine d’artistes et de collectifs sérigraphes nantais, rassemblés autour de l’amour des concerts et de l’affiche, s’achève dans quelques jours. Cette exposition qui rend hommage à l’affiche sérigraphiée de concert, dans le hall de Stereolux présente les œuvres et les univers de : Grossemain BlueRabbInk, El Kip, le collectif BIM, Gnot guedin, Chantal Tanchal, Nours, Toma Chkp, The Blind, Prozeet et le collectif Kraken. Stereolux organise un devernissage Mardi 7 Mars à partir de 18 h 30

Au programme :

- Sérigraphie en live d'affiche de concert à prix libre

- Vente des sérigraphie exposées

- Expo autour d'un verre

- Concert de Kick Ass Drum un one man band Nantais (style garage/folk)

- Un DJ set pour finir la soirée!

entrée gratuite, bd Léon Bureau, Stereolux