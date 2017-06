Nantes Dialogue tendu sur le projet d'un pôle science

0

Le projet de Nouvelle Université de Nantes (NUN), dont la première pierre est la création d'un pôle science réunissant l'école Centrale, Polytech', la faculté des sciences et les trois IUT de Nantes, Saint-Nazaire et La Roche, en est à l'esquisse. Mais le dialogue n'est pas simple. Mercredi, le conseil d'administration de Centrale a ainsi affiché un « rappel au règlement » sévère à ses comparses : « Il apparaît que l'Université remet en cause un élément fondamental du projet : le regroupement au sein de Centrale Nantes, « filiale » de la Nouvelle Université à Nantes, des personnels des établissements composant le pôle Sciences et Technologie ». Malgré tout, les ponts ne sont pas rompus. La Nouvelle Université a reçu un label qui fait foi. La feuille de route a été dressée. Il reste à interpréter un accord qui sera forcément issu d'un équilibre compliqué. Le dialogue continue.

