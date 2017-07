Nantes Disparition inquiétante : Freddy Moreau recherché depuis mercredi

0

Un appel à témoins a été lancé pour rechercher un Nantais d'origine disparu à Saint-Florent-le-Vieil (49).

Les gendarmes de Montrevault-sur-Evre lancent un appel à témoins après la disparition, mercredi dernier, de Freddy Moreau. Cette disparition est qualifiée d'inquiétante par les enquêteurs.

Ce Nantais d'origine, venait de fêter ses 40 ans le 22 juillet, réside à Saint-Florent-le-Vieil (Mauges-sur-Loire). Son épouse s'est aperçue de sa disparition mercredi, à 13 h 30, en rentrant de son travail. Son époux a quitté en voiture le domicile conjugal, emportant avec lui, selon les enquêteurs, des anti-dépresseurs. En revanche, il n'a pas sur lui de téléphone portable, ni de carte de crédit, chéquier ou papiers d'identité.

Son véhicule a été retrouvé le jour même à 16 h 40, sur le parking de la place Saint-Maurille, juste derrière la mairie déléguée de Saint-Florent-le-Vieil. Entre 16 heures et 17 heures, un homme pouvant correspondre à Freddy Moreau a été aperçu au niveau du chemin qui borde la Loire entre La laiterie et le restaurant « La Gabelle » et à proximité de la mairie déléguée (entre la place d'Armes et l'abbatiale). Cet homme portait une veste de couleur grise et avait un parapluie noir à la main.

Son épouse ne sait pas pour sa part comment son époux était habillé ce jour-là. Il pourrait porter des baskets de couleurs bleues. Freddy Moreau mesure 1,77 mètre, il est de corpulence moyenne, a les yeux bleus et les cheveux châtain clair à blond. Il ne porte ni lunettes, ni barbe ou moustache.

Les gendarmes invitent toutes personnes ayant des informations sur cette disparition à les contacter au 02 41 30 12 17.