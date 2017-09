Nantes Disparition. Le fondateur du théâtre du Cyclope s'est éteint

0

Le Théâtre du Cyclope pleure son fondateur. Christophe Lemoulant, metteur en scène, comédien et chanteur s’est éteint ce mercredi à l’âge de 54 ans.

En avril 1998, Christophe Lemoulant motivé par un désir ardent de création théâtrale, se risque, encouragé par des artistes et élèves comédiens et son épouse, à investir un hangar vétuste dans la mythique rue du Maréchal Joffre à Nantes. Il mettra en scène plus d'une vingtaines de pièces jouées au Cyclope et ailleurs. Il jongle avec l'univers dramatique, comique, classique toujours avec ce besoin essentiel de transmettre à travers la scène des émotions puissantes, des idées profondes. Son art derrière l'humour, la poésie, l'intensité laisse toujours entrevoir un message social, politique, engagé et souvent plein d'amour.

Atteint d'une maladie Orpheline à la naissance, Christophe a « bataillé tout au long de sa vie contre la maladie. Il participe avec le centre de référence de L'hopital Saint Louis à Paris à la recherche médicale et bénéficie aussi des avancées. Une boîte sera à disposition pour déposer les dons qui seront remis pour la recherche médicale ».

Lundi 2 octobre : 11h15 : Cérémonie au Crématorium du cimetière du Parc de Nantes ; 14h : inhumation au cimetière Bouteillerie et rassemblement au Théâtre du Cyclope