Nantes Disparition. Patrick Grey, une figure du spectacle, s'est éteint

0

Figure de Nantes dans le monde du spectacle, Patrick Grey s’est éteint des suites d’une longue maladie à l’âge de 66 ans dans la nuit de jeudi à vendredi. Le groupe Tri Yann, dont il était le costumier et qui fêtait ses 45 ans de scène vendredi à Nantes, lui a dédié son concert. Né le 14 novembre 1951, de son vrai nom Bidet (dit Grey), il devint dès l’âge de 14 ans illusionniste et apprendra à créer des marionnettes chez Edgar créteur dans le théâtre du cours Saint-Pierre. Maquettes de chars carnavalesques, décors, costumes, marionnettes, masques pour des compagnies professionnelles, de la revue Bonne garde à la cloche, on ne compte plus les créations de celui qui avait "appris sur le tas". La gentillesse incarnée et l’enthousiasme contagieux, Patrick Grey, époux de Claudine Grey (fille du comédien Marcel Chicot) fut aussi roi carnaval en 2005