Nantes Dix startups de santé et bien être sous un même toit

Grâce à la Creative Factory et Harmonie Mutuelle, dix start-up se sont installées au 2e étage du siège d'Harmonie Mutuelle. Toutes bénéficient d'un accompagnement ainsi qu'un prêt d'accueil de 7 500 € . Ces jeunes entreprises ont été sélectionnées pour le caractère innovant de leur projet, le potentiel économique de l'entreprise et l'utilité sociale de l'initiative. Elles couvrent un large prisme large du bien-être et de la santé du futur. « Pulsio santé » entend « transformer l'identification et la prise en charge des addictions ». « Mobidys » crée des « livres numériques pour faciliter la lecture pour les enfants « dys ». « Atmotrack » a mis au point un dispositif pour « suivre la qualité de l'air en temps réel grâce à des capteurs mobiles ». « Directosanté » prépare « des applications qui permettent un parcours de soin à distance ». « Digisanté » est une agence digitale spécialisée dans la santé et le bien-être de l'Ouest. « Wello » crée une application pour organiser la vie à domicile d'une personne en perte d'autonomie. « Tean Officine » s'intéresse au recrutement spécialisé en pharmacie. « My welper » imagine « un entraîneur personnel du bien-être et de la performance ». « Bénévolt » est une plateforme numérique permettant de bien vivre sa retraite en s'investissant dans le bénévolat et « Recipro-cité » de Sylvain Auvray, s'est spécialisé dans l'ingénierie du vivre-ensemble dans l'habitat et les territoires.