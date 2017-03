Nantes Doctor Robert joue du 100 % Beatles, le 9 mars quartier Bouffay

0

Ce jeudi 9 mars, le pub Buck Mulligan’s, quartier du Bouffay, accueille le groupe Doctor Robert. Les "Beatlemaniaques" savent tous que « Doctor Robert » est un titre enregistré par les fab’four en 1966 sur l’album Revolver. Les autres seront heureux d’apprendre que Doctor Robert est le nom du fabuleux groupe de reprises 100% Beatles avec Julius (chant, guitares, clavier), Phil (chant, guitares), Seb (basse, chant) sur cette photographie et Laurent (batterie, chœurs). Ceux qui les ont vus et surtout entendus sur scène sont unanimes : "On s’y croirait ! ". Les quatre Nantais restituent non seulement la qualité et l’originalité musicale mais aussi l’énergie et l’humour des fab’four ; le tout sans perruques, sans costumes et surtout sans accent puisque les deux chanteurs sont d’authentiques british.

A 21 h, 12 rue du Château, quartie Bouffay, Nantes