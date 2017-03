Nantes Dominique A créé un collectif pour des concerts solidaires

0

Le chanteur, qui s’est réinstallé à Nantes depuis deux ans, a fondé un collectif « Des liens » (www.des-liens.com) avec plusieurs artistes, des acteurs culturels et des dessinateurs. Ils se proposent d’agir localement pour que les salles de spectacle s’ouvrent aux personnes en précarité en leur proposant des places gratuites. Le premier concert aura lieu le 31 mars à Stereolux, île de Nantes avec Das Kino Thee Stranded Horse et Dominique A. Le prix public est de 9 à 13 €. «C’est une démarche dans l’esprit, sur le plan local, des Sorties Solidaires et sur le plan national, de Cultures du cœur. Une soirée ouverte à tous où chaque billet payé permet d’inviter une personne qui ne peut se l’offrir ». La billetterie est ouverte. "J'utilise mon image publique pour un projet citoyen. J'ai lancé quelques perches à des amis musiciens, chacun fait ce qu'il veut. Personnelelment, j'en ressentais le besoin en tant qu'être humain. Aui déprta, je ne me sentais pas comme un changteur engagé, je me retrouve engagé aujourd'hui". Le Nantais espère que ce projet va essaimer.

Contacts :

infodesliensgmail.com national)

nantesdesliens@gmail.com (local)

Concert à Stereolux : places en vente sur leur site : www.stereolux.org