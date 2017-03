Nantes Dominique A sortira deux albums en février 2018

0

Le chanteur Dominique A sera sur la scène de Stereolux à Nantes le 31 mars avec les groupes Das Kino, The Invaders et Thee Stranded Horses. Cette soirée, la première du genre, s’inscrit dans un projet de solidarité envers les personnes qui ne peuvent se payer un billet de concerts (1). Dans une interview à paraître dans Presse Océan mardi 21 mars, le chanteur nantais s’en explique.

Quel est la démarche de votre collectif « Des Liens » ?

Dominique A : « Notre démarche est dans l’esprit des Sorties Solidaires sur le plan local, et sur le plan national, de Cultures du cœur. Une soirée ouverte à tous où chaque billet payé permet d’inviter une personne qui ne peut se l’offrir. J’utilise mon image publique pour un projet citoyen. Au départ, je ne me sentais pas comme un chanteur engagé, je me retrouve engagé aujourd’hui. C’est une action aussi plus générale, pour la culture pour tous. Il y a ce sentiment chez certaines personnes d’illégitimité à la culture, dans le sens où elles estiment que ce n’est pas pour eux. Il n’y a pas de recette miracle, c’est un coup d’envoi, une action de fourmi. On aimerait que ça essaime. ».

Vous trouvez le temps pour ce collectif et votre vie de musicien ?

« Ca suppose du temps mais je m’organise, j’essaye d’être interactif et je reste dans mon domaine, celui des musiques actuelles. J’ai eu le temps d’écrire de nouvelles chansons. J’enregistre au mois deux juin Je prépare deux albums pour le début d’année prochaine. Deux concerts sont prévus à la Philharmonie de Paris, les 14 et 15 avril 2018, dont l’un en solo. J’écris aussi une quinzaine de textes pour un livre de photographies, cinquante portraits d’artistes signée du grand Claude Gassian ».

