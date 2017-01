Nantes Du 10 au 17 janvier, une Semaine du Film Palestinien

0

L'association France Palestine Solidarité 44 organise pour la première fois une Semaine du Film Palestinien « La palestine, au dela des images », du 10 janvier au 17 janvier 2017. Au total, 8 films seront projetés dans 10 salles en Loire-Atlantique, dont 2 à Nantes. (1) « L’objectif est de mettre sur le devant de la scène des cinéastes palestiniens contemporains et de valoriser une production artistique très peu diffusée en France malgré sa qualité », indique Anne Potier. « A travers ces films, il s’agit également de proposer aux spectateurs un regard artistique qui permet de dépasser préjugés et stéréotypes. Le cinéma palestinien raconte des histoires universelles pouvant toucher tous les publics. Il permet également d’appréhender les réalités vécues par le peuple palestinien et, plus largement, la situation au Proche-Orient ».

Deux réalisatrices seront présentes à Nantes lors des projections : Maï Masri (photo) pour son film « 3000 nuits ». Celui-ci, qui a reçu de nombreux prix, sera projetée à la soirée d’ouverture au cinéma Le Concorde le 10 janvier à 20 h 45. Maryse Gargour présentera « A la recherche d’un pays perdu », le 12 janvier au Cinématographe, à 20h30, avec Sandrine Mansour, historienne

Les films seront diffusés dans neuf cinémas des villes de Nantes, Blain, Bouguenais, Chateaubriant, Clisson, Héric, la Turballe, Pornic :

« Amours, larcins et autres complications » : La Turballe/L’Atlantique

« 3000 nuits » : Nantes/Le Concorde ; Pornic/LE Saint Gilles ; Blain/Le Saint Laurent ; Bouguenais/ Le Beaulieu ; Clisson/Le Connétable

« A la rencontre d’un pays perdu » : Nantes/Le Cinématographe

« Dégradé » : Bouguenais/Le Beaulieu ; Héric/Le Gén’éric ; Châteaubriant/L’Emeraude

« Girafada » : Nantes/Le Cinématographe ; Châteaubriant/L’Emeraude

« Les 18 fugitives » : Pornic/Le Saint Gilles ; Bouguenais/Le Beaulieu

« Omar » : Héric/Le Gén’éric

« Palestine Stéréo » : Nantes/Le Concorde

La bande annonce

https://vimeo.com/196219880