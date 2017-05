Nantes Du Cambrien à l'Holocène: les arrêts de tram remontent le temps [PHOTOS]

0

Et si voyager en tramway se métamorphosait en un périple extraordinaire, au coeur de l’aventure humaine et de l’évolution de la planète bleue ? C’est la promesse magique de la Tram’ du temps.

Une expérience à vivre à Nantes du 1er juin au 31 août, le long de la ligne 1. Des stations Gare Maritime à Gare sncf, le voyageur du temps embarque pour une exploration au coeur de l’histoire de la terre : 2,7 km pour parcourir 543 millions d’années.

Chaque station fait l’objet d’une installation comprenant : des visuels représentant une époque géologique, sa faune et sa flore, un récit qui catapulte le voyageur et décrit ce qu’il voit et ce qu’il ressent.

Lire aussi :

Nantes Un incroyable voyage dans le temps le long du tramway

.@LaTramDuTemps c'est parti! Embarquez dans le #tram pour un voyage de 540 millions d'années parmi des triceratops. Ici Commerce #Nantes pic.twitter.com/hcFRSQYgo1