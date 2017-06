Nantes Du Chaffault : les agresseurs ont monté une expédition punitive

0

Quatre hommes impliqués dans la violente agression de deux jeunes de 16 et 18 ans dans la nuit du 7 au 8 mai dernier à l'arrêt de tramway Du Chaffault, à Nantes, doivent être mis en examen ce jeudi après-midi.

Une information judiciaire va être ouverte pour violences en réunion susceptibles d'entraîner une infirmité permanente et violences aggravées, notamment par la préméditation. La première qualification est criminelle et donc passible de la cour d'assises.

Le parquet a requis le placement en détention provisoire de ces quatre Nantais âgés de 19 à 28 ans, interpellés mardi et mercredi par la brigade criminelle de la sûreté départementale.

Trois d'entre eux sont membres du GUD, une mouvance violente de l'extrême droite, et le quatrième se dit « sympathisant ».

« Leur objectif ce soir-là était de tomber sur des antifas qui avaient participé plus tôt à la manifestation dans les rues du centre-ville, raconte Pierre Sennès, procureur de la République de Nantes. Un des suspects avait décidé d'arracher une affiche collée par les manifestants. Il a été repéré et il s'est fait courser avant de réussir à se réfugier dans un café. Ce sont les faits générateurs qui ont conduit ces quatre jeunes à prendre une voiture pour circuler dans les rues afin de retrouver des groupes de manifestants pour se venger et aller au règlement de comptes ».

Les degrés de responsabilité de chacun dans les violences commises devront être clarifiés pendant l'instruction.