Nantes Du foot contre l'échec scolaire

Le projet d'Académie Nantaise de Football (ANF) prend forme et débutera à la rentrée scolaire 2017. Initiateur du projet, Jérémy Hadjres, le président du Sporting Club de Nantes s'est associé à Nantes-Sud 98 pour le réaliser « Nous portons ainsi le projet éducatif sur l'ensemble du secteur sud de la ville » insiste Jérémy Hadjres. « Et cela pourrait, ensuite, donner des idées aux autres secteurs ». Concrètement, l'ANF va faire bénéficier 20 enfants de 14 ans, dont 70 % issus des quartiers populaires de son programme d'accompagnement et soutien scolaire à travers le foot. L'an prochain, l'équipe sera encore suivie et une autre équipe de U14 sera intégrée dans l'ANF. Ce qui portera l'Académie à 40 jeunes footballeurs. Pour tout renseignement : 07 83 79 24 48.. www.anf44.com

Reportage dans Presse Océan de ce samedi 25 mars