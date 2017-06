Nantes Du Palais au Cube, les pépites du Musée d'Arts qui rouvre aujourd'hui

0

Le Musée regorge de chefs d'oeuvres. Des tableaux et scupltures marquant leur époque. Petit tour des salles.

Susanna Fritscher

Le Patio répond au Cube et vis versa et pour la réouverture l'artiste autrichienne a réalisé une œuvre qui dialogue avec cet espace volumineux, (de la même taille que le Cube), intitulée « De l'air, de la lumière et du temps » jusqu'au 8 octobre. « Les fils ultrafins vibrent, réagissent à la lumière et aux courants d'air », explique l'artiste.

Rodin et Manet

Restaurée par le Musée d'arts -en échange d'un prêt à long terme du Musée Rodin de Paris- la scuplture Les Trois Ombres est exposée salle 18 en regard des Nymphéas à Giverny de Monet. 2 m de haut, 800 kg, l'œuvre en plâtre dégage une force monumentale.

Manessier

En 1947, l'achat du Salve Regina (1945) d'Alfred Manessier ouvre la collection à l'abstraction. « Nantes est alors le seul musée français -hors Paris- à montrer son intérêt pour l'art abstrait » raconte Sophie Lévy, la directrice.

