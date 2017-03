Nantes Dynamiser le commerce de centre-ville

0

Ville, CCI Nantes - Saint-Nazaire et associations de commerçants ont tous travaillé pour une démarche en profondeur pour l'attractivité du commerce en centre-ville de Nantes. Cette démarche collective, saluée par tous, veut s'appuyer sur des actions concrètes, en particulier sur la sécurité et la propreté. Mais elle veut aussi aboutir sur une stratégie à plus ou moins long terme sur l'accessibilité mais aussi la communication, l'animation et la promotion. Des actions ont été engagées, d'autres sont nouvelles et d'autres sont également encore à l'étude.

