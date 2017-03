Nantes Dyvem transforme les innovations en chiffre d'affaires

0

Avec Dyvem, la jeune société de service aux industries qu'elle a créée fin 2014 à Nantes, Sandrine Mollé a inventé sans le préméditer un nouveau métier : celui d’"accélérateur de développement industriel". "En France, on a des idées mais on ne sait pas forcément les développer", justifie cette ingénieure d'affaires de métier qui propose aux PME et ETI (entreprises à taille intermédiaire) de les aider à valoriser leurs innovations et de les transformer en chiffre d'affaires, via "un accompagnement global et structuré, de la stratégie à la mise en oeuvre, jusqu'aux résultats". Et ça marche : sa société est passée de deux à six salariés et a triplé son propre chiffre d'affaires d'une année sur l'autre…

