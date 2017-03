Nantes Editions : "Planète Jules Verne", le dernier numéro est sorti

0

La dernière revue vernienne Planète Jules Verne se concentre sur L’Etoile du Sud, roman d’après une première version écrite par Paschal Grousset en 1881. En 170 pages et plus de 80 illustrations, le lecteur plonge dans toutes les facettes littéraires, scientifiques et cinématographiques d’une histoire dont l’intrigue tourne autour de la fabrication de diamants artificiels. La Ville de Nantes avait en effet acheté en 2014 le manuscrit original de Paschal Grousset, avant-texte du roman de Jules Verne. Les spécialistes des deux auteurs décryptent les travaux respectifs.

15 € en librairie