Nantes Elle était décédée depuis deux mois : un rassemblement en sa mémoire

0

Fin décembre, le corps d’une femme âgé de 55 ans avait été retrouvé dans son appartement, rue Etienne Mahot à Nantes. Elle était décédée depuis deux mois lorsque les sapeurs-pompiers l’ont découverte, dans son appartement.

Interpellé peu après, l’homme qu’elle hébergeait, un SDF de 50 ans, avait reconnu l’avoir frappée, fin octobre.

Après le décès, cet homme avait continué à vivre dans le logement en présence du corps de la défunte. Il a depuis été mis en examen pour « violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner ».

L’instruction judiciaire qui a été ouverte visera a déterminer si ces coups ont pu causer la mort.

L’association Femmes solidaires appelle à un rassemblement citoyen, mardi 10 janvier, pour dénoncer ces faits et « proclamer notre indignation face à toutes les violences qui blessent et tuent les femmes et pour signifier notre compassion à l’égard de cette dame. »



Le rendez-vous est fixé à 18 h, 7, rue Etienne Mahot, à Nantes (à proximité de la station du tram Croix Bonneau).