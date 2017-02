Nantes Elle invente un jeu pour apaiser les enfants

0

La jeune créatrice nantaise Marion Chaillou lance un petit jeu en tissu pour les enfants, Mes petits bonheurs.

Au moment du coucher, à l'heure où certains petits expriment difficilement leurs angoisses, il suffit de piocher un petit carré de tissu tout doux pour trouver l'apaisement et bientôt le sommeil.

La créatrice textile, Marion Chaillou, avec sa marque Little Menina, vient de lancer le jeu « Mes petits bonheurs ». Spécialisée dans l'univers enfantin, elle a eu l'idée de matérialiser en 12 carrés de tissu un rituel inspiré de la psychologie positive et de l'éducation bienveillante. « La seule règle est de voir la vie en rose », décline la jeune femme qui a conçu ce jeu de A à Z, en illustrant les petits carrés de tissu qu'elle a elle-même cousus.

« On peut y jouer avec des enfants dès l'âge de 3 ans, explique Marion Chaillou. Chacun à son tour, on pioche une action. On peut raconter trois petits bonheurs de sa journée, ou un petit malheur, chanter une chanson ou encore faire un vœu pour soi ou quelqu'un qu'on aime. L'idée est de favoriser l'optimisme et la confiance en soi. »

