Nantes Elles créent des masques poétiques pour les petits

Sous la marque Juillet, Anne Giraudet et Sophie Benzi créent des masques pour enfants en feutre.

L'aventure a débuté sur un coin de bureau pendant la pause déjeuner... Anne Giraudet et Sophie Benzi sont amies et stylistes pour une marque de vêtements de sports basée à Saint-Herblain.

« On a commencé à fabriquer des coiffes d'Indiens en feutre pour nos enfants, se rappelle Anne Giraudet. On ne trouvait pas ce qu'on voulait dans le commerce. Et on prend beaucoup de plaisir à bricoler ensemble, à faire des trucs qui nous plaisent. »

Les réactions très positives de leurs collègues et de leur entourage familial vont faire germer une idée dans la tête des deux amies à l'été 2016. « On a décidé de créer nos masques pour enfants, explique Sophie Benzi. On voulait faire des masques qui font peur, les enfants adorent avoir peur et faire peur...mais aussi des masques qui font rêver. »

Un lion, un loup, un requin, un pirate, un chevalier, un hipster mais aussi une coiffe de princesse sont venus compléter la coiffe d'Indien de la marque Juillet : « On a deux autres modèles en cours de création, explique Anne Giraudet. Mais la conception prend du temps, on fait des patrons en papier et surtout on essaye de créer des masques en volume. Et on fait tout à la main, le traçage, le découpage puis on colle ou on coud selon les modèles. On ajoute une touche de glitter, du brillant. Mais c'est juste une petite touche. »

