Nantes Elmer Food Beat aux 10 ans du Ferrailleur, la fête du slip kangourou

De la "Caissière de chez Leclerc" à "S'il vous plaît madame l'infirmière" en croisant "Daniela", Elmer Food Beat a donné un concert sauvage (photo) hier soir sur quai des Antilles au hangar à bananes, sous l'oeil éberlué de la grue Titan la grise. Ce set très rock'n'roll et gratuit -avec épilogue en slip kangourou et chaussettes aux couleurs des canaris- marquait les 10 ans du café concert le Ferrailleur. Mass Hysteria jouait également dans la soirée.

Ce jeudi soir KO KO MO et No One is innocent sont attendus à l'intérieur du spot rock avec vue sur la Loire. Un concert à guichets fermés.

Retrouver des extraits vidéos de ce concert sur le compte twitter de @presseocean