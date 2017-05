Nantes Elmer Food Beat donne un concert sauvage pour les 10 ans du Ferrailleur

0

Mercredi 24 mai, 18 h, place à un concert sauvage et gratuit d'Elmer Food Beat devant le café Le Ferrailleur, quai des Antilles, hangar à bananes Nantes. Un apéro rock dans le cadre des dix ans du Ferrailleur.

En savoir plus :

Le Ferrailleur, dix ans de décibels

C’est le meilleur spot rock de l’île de Nantes. Le Ferrailleur a dix ans. Thomas Nedelec, son big boss, en parle. De la chanson (Miossec) au rock (Little Bob) en attendant Mass Hysteria, La Rumeur ou No One is innocent pour célébrer la décennie écoulée, le café rock du Hangar à bananes (métalliques) a tout les atouts pour vivre de bons moments.

« Un très grand souvenir, le concert de séparation de Fordamage »

A taille humaine (300 personnes maxi), ce qui permet à chacun de voir les artistes de près, au bord de la Loire, ce lieu de tous les décibels a su se faire un nom. Thomas Nédellec avait 25 ans quand il s’est lancé dans l’aventure avec deux associés. Dix ans plus tard, cet ingénieur du son est toujours là, heureux avec 1500 concerts dans les jambes (!) et huit ans d’amplitude horaire proprement hallucinantes, de 15 h à 6 h du matin. « Je me suis calmé depuis deux ans », confie Thoma Nedelec. « Mika fait le son aujourd’hui et le reste de l’équipe (William, Julian, Jessica, François, Mathieu, Maxime…) est hyper soudée et sait faire tourner la machine ». Des moments de grâce ? Il garde la dernière date de Fordamage (« c’était émouvant, surtout que j’avais fait leur son durant dix ans ») et le concert de Lukestar, « un groupe norvégien. On était une petite vingtaine. Un énorme coup de cœur.» Pour les dix ans, Thomas Nedelec a invité une brochette de Nantais et une poignée de têtes d’affiche. Ca va cartonner.

Jusqu'a 28 mai, quai des Antilles : www.leferrailleur.fr