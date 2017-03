Nantes "Emma " le début d'une succes story

0

Ils ont donné un nouveau souffle à la boulangerie de Procé et ouvrent rue Scribe une deuxième boutique.



Rouennais d’origine Thibault Pillet 31 ans était opticien, et Louis Lepicard 34 ans, travaillait pour une société de matériel médical… Pour leur reconversion, ces deux amis d’enfance se sont associés pour lancer leur concept de boulangerie-pâtisserie, baptisée Emma investissant toutes leurs économies pour racheter la boulangerie du parc de Procé, sans que les banques ne veuillent les suivre…



Ils ne « correspondaient pas au profil ». « Elles ne nous ont même pas donné la chance de nous planter… », sourit Louis. Un an après, chiffre d’affaires doublé, l'entreprise emploie 25 personnes et la deuxième boutique rue Scribe ouvrira mi-avril, développant le concept (où les choux à la crème à la vingtaine de parfums différents prennent une part) avec une petite dizaine d'emploi créés. Le début d’une succes story pointe son nez.

Plus d'informations dans Presse Océan de samedi 4 mars