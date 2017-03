Nantes Emma Suarez invitée d'honneur du festival du cinéma espagnol

0

Le festival du cinéma espagnol rend hommage à l'actrice Emma Suárez, la Julieta de Pedro Almodovar.

Presse Océan : Le festival du cinéma espagnol de Nantes vous rend hommage, qu'est ce que ça vous inspire ?

Emma Suárez : « C'est un grand plaisir et je ne peux dire qu'un grand merci. J'avais entendu parler du festival de Nantes mais je n'y étais jamais venu. C'est formidable de diffuser le cinéma espagnol auprès du grand public, des enfants et des adolescents. Les salles sont pleines ! Je ne peux que dire merci et c'est encore trop peu. »

Le film Julieta d'Almodovar vous a fait connaître en France et dans le monde, est-ce un tournant dans votre carrière ?

« Quand on travaille avec Pedro, on est conscient que le film va être projeté dans le monde entier et même jusqu'en Chine. On sait que cela peut booster une carrière. Mais le plus important est d'avoir accès à l'univers de Pedro, de travailler avec ce cinéaste exigeant, perfectionniste, minutieux. C'est très excitant. Cette exigence pour le moindre détail, cela t'amène à être aussi exigeante avec toi-même. On fait tout pour ne pas le décevoir, et ne pas décevoir le spectateur. »

Avez-vous eu le temps de visiter un peu Nantes ?

« Non, je suis arrivée hier soir mais j'aime la sérénité qui se dégage de la ville. On entend les bruits de l'eau, des conversations, et de la circulation bien sûr mais on respire. Il y a une énergie tranquille, c'est reposant. On arrive plus facilement à se reconnecter avec soi-même. »

Une rencontre avec Emma Suarez est organisée samedi à 20 h 45 à Cosmopolis.

Elle est à l'affiche de La Proxima Piel » de Isaki Lacuesta et Isa Campo en compétition officielle.