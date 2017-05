Nantes En plein air, un bar éphémère à La Tortière

0

C’est une belle initiative que celle d’Anissa Yahiaoui. En se baladant dans le quartier, l’étudiante en droit de 21 ans, a eu l’idée de créer un bar éphémère, près de l’Erdre. « Les personnes peuvent faire une pause, se rencontrer, l’ambiance est très familiale ». A deux pas de l'Erdre, sous le pont de La Tortière, le coin a été aménagé par la jeune femme et des amis. Paillage sur le sol, food truck prété par un ami "pour les jus de fruits et les desserts", fauteuils en oseir et tables perovenant de la récup. "On de débrouille sourit Anissa. Ma famille et mes amis m'ont soutenu pour ce projet". Le terrain privé est loué. Ouvert depuis dimanche dernier, le site commence à attirer du monde. "Le premier jour, une cinquantaine de personnes sont venues tout au long de la journée raconte ce Zahardine. Aujourd'hui, (jeudi, il fait très beau, faut en profiter". A deuix pas, le baby-foot et le jeu de fléchettes connai un certain succès. "L'ambiance est sympa" sourit cette famille, qui fait une petite pause après une promenade le long de l'Erdre. Le bar éphèmère est ouvert du mercredi au dimanche de 10 h à 20 h. Jusqu'en septembre.

