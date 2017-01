Nantes En quête d’histoires. La vieille imprimerie de la rue Armand Brossard

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire s’évanouit au fil des ans. La photo de cette ancienne imprimerie de Nantes, à l’angle des rues Armand Brossard et du Cheval-Blanc, est visible au musée de l'Imprimerie qui souffle actuellement ses 30 ans. Les deux plaques en marbre, que l’on aperçoit sur ce bâtiment, ont également été conservées. « Je suis sans doute un des plus vieux typographes de Nantes », écrit André Moisan, âgé de 96 ans, ancien « duettiste burlesque ». « J ’ai commencé mon apprentissage le 16 août 1936 en pleine grève. Le directeur de l’imprimerie Meignen et Benazet, rue Haudaudine, m’avait convoqué à cette date. Malheureusement, j’ai dû partir au STO en Allemagne. Je suis revenu un an après et je n’y suis pas retourné étant réfractaire. J’ai travaillé quelque temps à l’imprimerie de la rue Armand Brossard ». Qui se souvient également de cette vieille imprimerie ?

