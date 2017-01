Nantes En quête d’histoires, la vieille usine à gaz

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette photographie appartient à Lucienne Langlet. Où se situait-elle exactement ? Qui se souvient de l’ancienne usine à gaz, de la façon dont on y travaillait ? Avis aux érudits du vieux Nantes, aux descendants d'ouvriers d'un siècle évanoui

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com