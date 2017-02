Nantes En quête d'histoires. "J'étais apprenti à la Rôtisserie"

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. "A propos de la Rôtisserie, place Aristide Briand, j'ai été apprenti dans ce restaurant durant un an en 1991", nous écrit Christophe M. "A cette époque le Palatium s'appelait l'Aristide et la Rôtisserie du palais était le restaurant juste à côté (face à la place Aristide Briand) ; ils n'étaient pas du tout un seul et même endroit et d'ailleurs ils n'avaient pas le même patron. Cela a peut-être été le cas mais ce devait être plus ancien. La Rôtisserie de mes souvenirs était un restaurant traditionnel (semi gastro comme nous aimions le dire) qui recevait évidemment beaucoup de personnes travaillant au palais de justice. Nous étions aussi prestataires à la maison de l'avocat rue Harouys"

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com