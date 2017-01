Nantes En quête d'histoires. La cheminée orpheline de l’île de Nantes

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A la question de l’utilité autrefois de la vieille cheminée de l’île de Nantes, de nombreux lecteurs nous ont répondu.

« J'ai habité Rue Lanouë Bras de Fer de 1953 à 1954 à coté de la B N (biscuiterie nantaise). Nous humions l'odeur des gâteaux du matin au soir. Cette cheminée est celle d'une ancienne scierie qui donnait sur quai André Rhuys », nous écrit Raymond Le Roch

Jean- Paul Bourdin explique en revanche que « cette cheminée, est un vestige sentinelle des industries d'engrais (fabrication de noir animal – le charbon d’os) qui avaient pour nom « Delafoy (ancien vice-président de la chambre de commerce), Avril et Fiteau, Pilon Frères, J. Buffet, H. Durand, Gasselin, Rouch et autres Il existait dans les années 1950 d’immenses hangars de stockage face à ce qui étaient les ACB , notamment au 24 rue Lanoue Bras de Fer ». Au numéro 24, on trouve aujourd’hui le palais de justice de JeanNouvel. « Habitait là mon meilleur copain d’enfance Bernard Meslet. Son père René, responsable de l’usine Delafoy était logé avec sa famille (trois enfants) au dessus des hangars au dernier étage d’un immeuble à l’adresse ci-indiquée. Bernard Meslet a été médecin à l’hôpital Saint Jacques ». Jean-Paul Bourdin donne ses sources (1) et rappelle que « la cheminée fumante » (2) est le symbole de l’industrie nantaise.

(1) « L'industrie des engrais minéraux dans la région nantaise » par Marie-Madeleine Le Naire Edition Norois Année 1956 Volume 10 Numéro 1 pp. 201-209

(2) http://www.epi-asso.org/Html/commentaire-plan-monumental-arnaud-biette.php

