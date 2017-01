Nantes Mémoire. La rue Léon Jamin (derrière la poste) hier et aujourd'hui

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A la question, pourquoi la rue Léon Jamin (derrière la poste centrale de Nantes) commence t-elle au numéro 26, de nombreux lecteurs nous ont écrit et nous les en remercions.

Parmi eux, Jérôme Rivron (responsable d’étude Technique matériel distribution à la poste) explique le détail des numéros manquants et restants de cette rue qui conduit à l’église Saint-Similien. « Je travaille à La Poste à Nantes, j’ai eu l’occasion d’occuper un bureau à l’emplacement de ce qui était le n°2 de la rue aujourd’hui disparu. C’est au moment de la Seconde Guerre mondiale que la partie du 2 au 24 et du 1 au 31 a disparu. Ensuite, l’immeuble de La Poste a été construit en lieu et place l’ancienne partie de la rue Leon Jamin allant du n°2 au 24. La partie du 26 au 36 et du 45 au 33 elle a été conservée ».