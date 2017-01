Nantes En quête d'histoires : qui se souvient du club du Haricot...

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Sur cette carte postale réalisée place Royale près de la rue Crébillon, la légende indique que ces personnes font partie du "club du Haricot"... Qui nous en dira plus sur cette dénomination ? Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com