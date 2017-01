Nantes En quête d'histoires. Sur la piste de jeunes Nantais en 1936

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Qui nous dira l’histoire de ces jeunes garçons installés dans la nacelle du pont transbordeur qui enjambait alors la Loire à l’emplacement du pont anne de Bretagne ? La seule indication est au dos de cette photographie. On y lit « 1936, pont transbordeur avec la Père Leducq ». Avis aux érudits nantais

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com