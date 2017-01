Nantes En quête d'histoires. Sur la piste du peintre au chapeau

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A droite, l'homme qui dessine a pour nom Victor Le Jallé (1875-1956), architecte, rue Gresset à Nantes, grand-père de la Nantaise Annie Le Jallé Allain à qui appartient cette superbe image. Sur cette photographie, il a noté "Avec mon cher ami, mon peintre préféré". Il n'y a pas de nom. Un lecteur, Christophe Durand, estime qu’il puisse s’agir du peintre impressionniste nantais Georges Eveillard (1879-1965), ancien directeur de l'école des Beaux-arts et conservateur du musée de la ville de St-Nazaire ». Qui nous le confirmera ?

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com