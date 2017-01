Nantes En quête d'histoires : un quatre-mâts de la Cie Bordes de Dunkerque

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. A la question posée ce week-end sur ce navire amarré dans le port de Nantes, une lectrice de Saint-Herblain, Elisabeth Marquet, nous apporte de précieux éclaircissements : "Il s'agit d'un des voiliers de type quatre-mâts barque de la Cie Bordes de Dunkerque. Entre 1895 et 1899, douze ont été construits (tous identiques) pour cette compagnie : deux à Rouen, cinq à La Seyne et cinq à Nantes. Ceux construits à Nantes s'appelaient : Madeleine (1895), Caroline (1895), Montmorency (1896), Atlantique (1897), Loire (1897)". La source ? "Grands Voiliers Français 1880-1930" de Jean Randier et "Les derniers Grands Voiliers de Louis Lacroix". Il "reste à déterminer quel est celui-ci. Il faudrait une très bonne loupe !" Avis aux érudits nantais.

