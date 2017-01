Nantes En quête d'histoires. Une photo énigmatique

0

Ce sont des lieux, des hommes et des femmes de Nantes, dont la mémoire se perd et s’évanouit au fil des ans. Cette photographie est, pour l'heure, une énigme. Sans date (avis aux connaisseurs de voitures) et sans légende explicite au dos si ce n'est ceci : "Session de Nantes SBF" Qui nous décriptera cette ilmage ? Avis aux érudits nantais.

Ecrivez-nous à « En quête d’histoires », 15, rue Deshoulières 44 000 Nantes. Ou par mail à : stephane.pajot@presse-ocean.com